Spirit Awards 2024: Past Lives trionfa come miglior film, Lo scontro è la miglior serie

Dopo la serata di premiazione dei SAG Awards sabato sera, il weekend di Hollywood si è concluso domenica sera con l'assegnazione degli Independent Spirit Awards 2024, i principali riconoscimenti per il cinema e le serie tv indipendenti.

Nella tradizionale location di Santa Monica, Aidy Bryant ha presentato la serata e gli ospiti. A trionfare nella categoria dedicata al miglior film è stato Past Lives di Celine Song mentre Lo scontro, la serie Netflix con Steven Yeun e Ali Wong si è aggiudicato il premio per la miglior serie televisiva.

Insieme ai SAG Awards che forniscono conferme e indicazioni in vista della Notte degli Oscar, gli Independent Spirit Award sono l'ultima tappa della stagione dei premi prima dell'evento più atteso dell'anno che si svolger al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 10 marzo.

I vincitori degli Spirit Awards 2024

Ecco tutti i vincitori premiati nella serata di ieri agli Independent Spirit Awards:

Miglior film

Past Lives Producers: David Hinojosa, Pamela Koffler, Christine Vachon

Miglior primo film (regia e produttore)

A Thousand and One Director: A.V. Rockwell Producers: Julia Lebedev, Rishi Rajani, Eddie Vaisman, Lena Waithe, Brad Weston

John Cassavetes Award (al miglior film fatto con meno di 1 milione)

Fremont Director/Writer: Babak Jalali Writer: Carolina Cavalli Producers: Rachael Fung, Chris Martin, Marjaneh Moghimi, George Rush, Sudnya Shroff, Laura Wagner

Miglior regia

Celine Song Past Lives

Miglior sceneggiatura

Cord Jefferson American Fiction

Miglior prima sceneggiatura

Samy Burch; Story by Samy Burch, Alex Mechanik May December

Migliore interpretazione da protagonista

Jeffrey Wright American Fiction

Migliore interpretazione da non protagonista

Da'Vine Joy Randolph The Holdovers

Migliore esordio sullo schermo

Dominic Sessa The Holdovers

Miglior fotografia

Eigil Bryld The Holdovers

Miglior montaggio

Daniel Garber How to Blow Up a Pipeline

Robert Altman Award - regista, direttore casting e cast d'insieme

Showing Up Director: Kelly Reichardt Casting Director: Gayle Keller Ensemble Cast: André Benjamin, Hong Chau, Judd Hirsch, Heather Lawless, James Le Gros, John Magaro, Matt Malloy, Amanda Plummer, Maryann Plunkett, Denzel Rodriguez, Michelle Williams