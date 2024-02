Beef - Lo scontro 2: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Charles Melton e Cailee Spaeny protagonisti?

Netflix e A24 sembra siano al lavoro sulla stagione 2 della serie Beef - Lo scontro, creata da Lee Sung Jin e il successo ottenuto con gli episodi con Ali Wong e Steven Yeun potrebbe aver gettato le basi per un ritorno molto ambizioso.

I protagonisti potrebbero essere delle star hollywoodiane, come riportano le fonti del sito Deadline.

Il ritorno del progetto sugli schermi

Secondo alcune indiscrezioni, al centro della trama della seconda stagione di Beef - Lo Scontro dovrebbero esserci due coppie. I personaggi potrebbero essere interpretati rispettivamente da Charles Melton e Cailee Spaeny che sono stati recentemente protagonisti di May December e Priscilla, e da Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, che hanno già recitato in passato insieme in occasione del film Amore & altri rimedi.

Le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare alla fine dell'estate, o in autunno, e per ora non è stato ancora raggiunto un accordo tra la produzione e gli attori.

Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal nel film Love and Other Drugs

Di cosa parlava la prima stagione della serie

Dopo un quasi incidente, i due protagonisti Danny (Steven Yeun) ed Amy (Ali Wong), entrano in una vera e propria spirale di odio reciproco e frustrazione, che può risolversi soltanto in un modo: la vendetta.

Nel cast troviamo anche Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, con un cast ricorrente che include Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Mia Serafino, Remy Holt, Andrew Santino, Rek Lee.