Beef, il creatore risponde alle accuse rivolte a David Choe per i commenti sullo stupro

Il cast e il creatore di Beef - Lo scontro, la nuova serie di successo prodotta da Netflix, hanno rotto il silenzio sulla controversia che ruota attorno all'attore David Choe. Ali Wong, Steven Yeun e Lee Sung Jin si sono aperti a proposito delle sue dichiarazioni sullo stupro, chiedendo ai fan di permettergli di voltare pagina.

Dopo l'uscita della serie, è riemersa una clip del 2014 del podcast di Choe in cui l'attore e artista statunitense confessa di aver aggredito sessualmente una massaggiatrice. In seguito il 46enne si è scusato per i commenti, sostenendo che l'aneddoto era un'invenzione e che niente del genere è mai accaduto nella realtà.

Lo scontro: un'immagine della serie

Durante la giornata di ieri lo showrunner di Lo Scontro, Lee Sung Jin, e le star Yeun e Wong hanno rilasciato una dichiarazione a Variety, definendo la storia di Choe come "innegabilmente dolorosa ed estremamente inquietante", come si può leggere sul sito della testata statunitense: "Non perdoniamo in alcun modo il fatto che si sia inventato questa storia e capiamo perché è stata così sconvolgente per molti."

"Sappiamo che David si è scusato in passato per aver inventato questa storia orribile e lo abbiamo visto impegnarsi per ottenere il supporto per la salute mentale di cui aveva bisogno al fine di migliorare se stesso e imparare dai suoi errori", si legge nella dichiarazione rilasciata a Vanity Fair.