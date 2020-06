Beautiful: sì alle scene di sesso ma solo con bambole gonfiabili

Beautiful non rinuncerà alle sue scene di sesso per via del distanziamento sociale ma metterà in campo delle bambole gonfiabili per continuare a far "coccolare" i suoi personaggi pur senza perdere in sicurezza per gli attori.

Non sarà romantico quanto portare i coniugi degli interpreti sul set per le scene di baci ma è la soluzione migliore che l'executive producer e sceneggiatore Bradley Bell, insieme al suo team, sia riuscito a trovare: "Stavamo tagliando tutte le scene d'amore ma lo show non era chiaramente più lo stesso". Ed ecco il lampo di genio: "Abbiamo sul set delle bambole gonfiabili che sono state lì negli ultimi 15 anni. Le abbiamo usate per altre trame, per esempio quando c'erano personaggi presunti morti. Le stiamo rispolverando, basterà mettere nuove parrucche, truccarle un po' e saranno pronte per le scene di sesso".

Questo naturalmente succederà perchè, come sui set italiani, anche su quelli americani gli attori dovranno mantenere almeno un metro di distanza. Le buone norme sul distanziamento sociale e sulla sicurezza, però, non dovranno uccidere le storie d'amore e passione di cui da sempre Beautiful si nutre, ed ecco perchè un po' di lavoro creativo in fase di montaggio e le bambole gonfiabili saranno l'asso nella manica della produzione.