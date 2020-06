Beautiful: i veri partner dei protagonisti usati come controfigure nelle scene d'amore

Riapre il set di Beautiful, la soap ha adottato tecniche innovative ed originali e trucchi digitali per rispettare il distanziamento anche nelle scene d'amore.

Beautiful ha trovato la soluzione per girare le scene d'amore rispettando il distanziamento, la soap utilizzerà come controfigure i partner degli attori e delle attrici nella vita reale. La soap è la prima produzione televisiva americana a ripartire dopo lo stop.

Beautiful era stato da poco rinnovato fino al 2022 quando ha dovuto interrompere le registrazioni delle nuove puntate, e ora la soap creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell riapre il set ed è la prima produzione a farlo negli Stati Uniti. Il produttore Bradley Bell ha raccontato a The Hollywood Reporter alcune delle precauzioni di sicurezza prese, e tra queste la più innovativa è quella di usare i partner nella vita reale del cast, quelli con cui hanno passato la quarantena, che fungeranno da controfigure nelle scene d'amore. "In alcuni casi stiamo coinvolgendo i mariti e le mogli degli attori come sostituti" - ha spiegato - "Quindi se vedrete mani che toccano volti vuol dire che abbiamo girato una doppia scena d'amore, dove sono stati i mariti o le moglie a toccare i propri partner, quando le modificheremo sembrerà che a toccarsi sono stati i personaggi", ha spiegato Bell.

Katherine Kelly Lang e Ronn Moss sul set di Beautiful, nel 2011.

Bradley Bell ha assicurato che la distanza di sicurezza di un metro sarà mantenuta grazie "ai trucchi del mestiere", per cui gli attori sembreranno molto più vicini anche se distanziati. Il produttore esecutivo ha poi svelato altri trucchi che sono saranno adottati: "Nelle scene romantiche gli attori gireranno ogni scena singolarmente, poi in fase di post produzione - i cui tempi saranno necessariamente più lunghi del normale - i due protagonisti saranno avvicinati, e agli spettatori sembrerà che i due stiano faccia a faccia".