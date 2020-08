Beautiful, manichini e bambole gonfiabili nelle scene ravvicinate (VIDEO)

Gli attori di Beautiful stanno usando bambole gonfiabili e manichini per girare le scene ravvicinate. La soap è stata la prima produzione a a ripartire negli Stati Uniti durante la pandemia con soluzioni veramente creative, compresi gli "stunt" dei veri partner degli attori.

Ridge bacia una bambola gonfiabile dalle fattezze di Brooks: non è una nuova perversione della coppia protagonista di Beautiful ma uno stratagemma per riprendere le riprese della soap nonostante la pandemia. La soap della CBS la prima produzione a ripartire, e il cast e la troupe hanno trovato soluzioni creative peer girare le scene in sicurezza. Access Hollywood ha realizzato un making of di Beautiful. Lo sguardo esclusivo delle telecamere dietro le quinte delle riprese di alcune di quelle scene ci mostrano l'uso di manichini, bambole a grandezza naturale e un cameo di Aaron Phypers che bacia la moglie, l'attrice Denise Richards che interpreta Shauna Fulton nella serie.

Il produttore Bradley Bell aveva annunciato questi cambiamenti a The Hollywood Reporter "in alcuni casi stiamo coinvolgendo i mariti e le mogli degli attori come sostituti. Quindi se vedrete mani che toccano volti vuol dire che abbiamo girato una doppia scena d'amore, dove sono stati i mariti o le mogli a toccare i propri partner, quando le modificheremo sembrerà che a toccarsi sono stati i personaggi".