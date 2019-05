Beautiful: Daniel McVicar, l'attore di Clarke, a processo per maltrattamenti in famiglia

Daniel McVicar, l'interprete di Clarke Garrison in Beautiful, è stato accusato dall'ex moglie di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Lo ricordiamo come uno dei volti storici di Beautiful, lui è Daniel McVicar ed è stato trascinato in tribunale dall'ex moglie per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Lui è l'interprete dello stilista Clarke Garrison, uscito definitivamente di scena nel 2009 da Beautiful. Da diversi anni ormai Daniel McVicar risiede in Italia, a Torino, dove si è trasferito dopo il matrimonio con Virginia De Agostini, sua insegnante di pattinaggio durante Notti sul Ghiaccio, e la nascita del loro unico figlio. Ed è stata proprio la De Agostini, sua seconda moglie, a trascinarlo in tribunale con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'attore, secondo le accuse, avrebbe tormentato la donna con telefonate e messaggi. È spuntato anche un episodio d violenza fisica datato 12 aprile 2017, in cui la donna sarebbe stata aggredita sotto casa.

Dal canto suo McVicar è intervenuto sulla vicenda negando ogni accusa: "N_ego tutte le accuse mosse a mio carico. Sono innocente. E assolutamente contrario a ogni tipo di violenza [...] Credo nella giustizia e auspico che il processo possa portare alla luce la verità dei fatti. Nonostante le dolorose accuse a mio carico sono rimasto a Torino per poter stare vicino a mio figlio, che amo immensamente, e con il quale ho uno splendido rapporto. Con l'aiuto dei miei avvocati mi difenderò per provare la mia innocenza_".