Beautiful: anticipazioni delle trame dal 29 maggio al 4 giugno 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 29 maggio al 4 giugno, sono state rivelate grazie alle anticipazioni. La soap opera, che si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00.

In Italia, la serie Beautiful viene trasmessa dal 4 giugno 1990. Inizialmente andava in onda su Rai 2 e successivamente, dal 5 aprile 1994, è passata a Canale 5. Oltre alla trasmissione che offre la possibilità di guardarli in diretta o on demand.

Lunedì 29 maggio

Il segreto di Sheila, sembra ormai non essere più un segreto. Brooke pentita di avergli annunciato di essere pronta a concedere il divorzio a Ridge, torna sui suoi passi e cerca di riconquistare il marito, ancora innamorato di lei.

Martedì 30 maggio

Sheila ha scelto Thomas come complice e vittima dei suoi ricatti, ma Steffy non si arrende e si scaglia contro la suocera. Taylor è cauta sull'eventualità di ricongiungersi a Ridge e stempera gli entusiasmi di Thomas. Brooke parla con Hope e con Liam dei suoi problemi con Ridge.

Mercoledì 31 maggio

Brooke viene a sapere che anche Bridget è tornata a Los Angeles. Taylor spinge Thomas a non fare pressioni sul padre perché si rimetta con lei, ma Thomas, che si sente ancora in colpa per il segreto condiviso con Sheila, insiste. Intanto Steffy ha uno scontro con Sheila. Le dice di aver scoperto che è responsabile di quello che è successo a Brooke e che quindi non potrà mai far parte delle loro vite.

Giovedì 1 giugno

Thomas vive con grande angoscia il peso del segreto che condivide con Sheila. Nel frattempo, Steffy comincia a sospettare che Thomas le stia nascondendo qualcosa e che Sheila sia coinvolta. Brooke, sostenuta della comprensione di Eric che la incoraggia a lottare per l'amore di Ridge, comincia a sperare di poter tornare insieme a lui. Steffy chiede a Sheila di cosa stesse parlando con Thomas, ma la risposta della donna non la convince affatto.

Venerdì 2 giugno

Sheila, che ha chiesto a Thomas di mantenere il segreto su ciò che è successo la notte di Capodanno, comincia a temere che lui possa cedere alla tentazione di rivelarlo. Brooke torna sui suoi passi e cerca di riconquistare Ridge, che è ancora innamorato di lei. Brooke, infatti, non vuole più concedergli il divorzio.

Sabato 3 giugno

Taylor, nonostante sia innamorata di Ridge, dice a Thomas di non voler bruciare le tappe e non voler precorrere i tempi perché non si sente ancora pronta a ricongiungersi a lui. Nel frattempo, Thomas è diventato complice e vittima dei ricatti di Sheila, ma Steffy non si arrende e si scaglia contro la suocera. Brooke confida alla figlia e a Liam i suoi problemi con Ridge. Mentre Ridge e Taylor tessono le lodi di Finn e di Steffy e si dicono che splendida coppia siano, Steffy è a "Il Giardino" con Sheila e la affronta. Finn arriva all'improvviso per difendere sua moglie. Sheila gli spara, ma il colpo era per Steffy. Finn sembra morto tra lo sgomento e la disperazione di Steffy, ma Sheila le impedisce di chiamare i soccorsi e la polizia per denunciarla. Nel vicolo sul retro del ristorante "Il Giardino", Sheila, dopo aver sparato a Finn, spara anche a Steffy per impedirle di chiamare aiuto e poi fugge.

Domenica 4 giugno (ore 14)

Steffy e Finn, esanimi, vengono trovati da Deacon che chiama l'ambulanza. Bill e Liam parlano della loro famiglia e del rapporto di Liam con Hope e con Steffy. Ridge, Taylor e Thomas parlano di Steffy e si augurano che Sheila non crei più problemi a lei e a Finn. Deacon ha chiamato i soccorsi per Steffy e Finn che giacciono privi di sensi con gravi ferite d'arma da fuoco. Sembra che Finn non ce l'abbia fatta. Steffy viene portata in ospedale dove c'è Bridget che fa il possibile per salvarla. Deacon avvisa Ridge della disgrazia che ha coinvolto Steffy e Finn e poi va a dare la notizia a Sheila che è sconvolta, convinta di averli uccisi tutti e due. Quando arriva Deacon, però, finge di non sapere nulla meravigliandosi e piangendo.

