Beautiful: anticipazioni trama del 12 luglio: Brooke e Hope indagano sul rapporto tra Deacon e Sheila

Beautiful torna domani, mercoledì 12 luglio su Canale 5 con un nuovo episodio carico di suspence che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00 ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Prima d raccontare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 11 luglio 2023

Beautiful: Riassunto della puntata dell'11 luglio

Ridge, Steffy e Taylor, assistono attoniti alla confessione di Sheila, che racconta di aver manomesso l'etichetta della bottiglia di Brooke, sostituendola con quella di uno spumante alcolico. Ridge capisce cosa abbia spinto la moglie a bere.

Beautiful: anticipazioni del 12 luglio: Ridge scopre cosa è successo a Capodanno

Sheila, durante la sua scioccante confessione, ha ammesso di aver indotto con l'inganno Brooke a bere, facendola ricadere nella spirale dell'alcolismo. Ridge ora si domanda come abbia fatto a non rendersi conto di quello che stava succedendo.

Beautiful del 12 luglio: le rivelazioni di Dacon

Dacon racconta a Brooke ed Hope come sia nato il forte legame tra Sheila e Taylor. L'uomo rivela che Sheila Carter, una volta, ha salvato la vita alla Hamilton. Questo inaspettato gesto altruistico ha creato un forte spirito di amicizia tra le due donne.

Il legame tra Dacon e Sheila nel prossimo episodio di Beautiful

Dacon, continuando a parlare con Brooke ed Hope Logan Spencer racconta che, nonostante tutto, lui non ha nessun tipo di connessione con Sheila. La loro relazione si basa sul rispetto ed il sostegno nei momenti di difficoltà, come la morte di Finn.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila confessa a Ridge, Taylor e Steffy che è lei la causa della ricaduta di Brooke