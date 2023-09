Beautiful anticipazioni trama 9 settembre: Eric convince Quinn ad interrompere le nozze tra Carter e Paris

Beautiful torna sabato 9 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Eric e Quinn che discutono del loro matrimonio. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 8 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 settembre

Quinn ed Eric stanno affrontando una discussione riguardo al loro matrimonio dopo che Quinn ha scoperto l'infedeltà di suo marito con Donna. Nel corso della conversazione, Eric la spinge a confessare che è ancora innamorata di Carter.

Beautiful anticipazioni del 9 settembre: le rivelazioni di Eric e Quinn

Nel nuovo episodio Eric e Quinn confessano la fine del loro amore

Carter e Quinn avevano avuto una relazione, ma lei aveva deciso di lasciare l'avvocato nel tentativo di riparare il suo rapporto con Eric, all'oscuro del fatto che suo marito stava intraprendendo una relazione segreta con Donna.

Eric spinge Quinn ad interrompere le nozze di Carter

Eric fa capire a Quinn che il loro amore è giunto al termine, poiché lui prova dei sentimenti per Donna, mentre Quinn è innamorata di Carter. Inoltre, le consiglia di intervenire per fermare il matrimonio tra Carter e Paris che stanno per sposarsi proprio proprio on quel momento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Eric cerca di far capire a Quinn che è ancora innamorata di Carter.