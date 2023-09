Beautiful anticipazioni trama 8 settembre: Quinn trova Eric e Donna e letto

Beautiful torna domani venerdì 8 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con il confronto tra Eric e Quinn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 7 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 7 settembre

Quinn invita Bridget al Club per discutere della salute di Eric ma scopre che i campi di pickleball sono chiusi temporaneamente. Carter si appresta a sposare Paris, nonostante l'opposizione di Ridge e i suoi dubbi personali. Paris si prepara per la cerimonia con Hope, ma Grace cerca ancora una volta di convincerla a non sposare Carter.

Beautiful anticipazioni del 7 settembre. Quinn scopre Donna e Eric a letto

Quinn, dopo aver visto che i campi di pickleball erano chiusi e che Eric le aveva mentito, cerca di capire dove sia stato suo marito durante le sue presunte visite al club e fa una scoperta inaspettata.

La rabbia di Quinn contro Eric nel nuovo episodio della saga dei Forrester

Quinn affronta Eric dopo averlo sorpreso a letto con Donna. Di fronte all'ira della moglie, Eric si scusa profondamente per averla tradita con Donna e, allo stesso tempo, cerca di farla riflettere.

Nella prossima puntata Eric spinge Qunn verso Carter

Eric cerca di spiegare a Quinn quanto lei sia innamorata di Carter. Il loro matrimonio è ormai alla fine, ma lei ha ancora l'opportunità di fermare il suo innamorato, che sta per sposare Paris, prima che sia troppo tardi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Carter sta per sposare Paris, nonostante Ridge provi a dissuaderlo.