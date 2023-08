Beautiful anticipazioni trama 5 agosto: Brooke e Taylor faccia a faccia, Carter si dichiara a Quinn

Beautiful torna domani, sabato 5 agosto alle 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 4 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 4 agosto

Steffy saluta i genitori e anche Liam, che ha acconsentito a farle portare con sé i bambini e quando Ridge e Taylor restano da soli, lei si chiede se Liam sia ancora innamorato di Steffy. Deacon chiede a Brooke se Ridge l'abbia perdonata, ma lei ammette che le cose non sono ancora tornate alla normalità come sperava.

Beautiful anticipazioni del 5 agosto: Carter vuole convincere Donna a lasciare Eric

Carter, pur desiderando unirsi a Paris in matrimonio per superare Quinn, si ritrova di fronte alla moglie di Eric in un nuovo incontro diretto. In quest'occasione, confessa apertamente il proprio amore e la esorta a lasciare definitivamente il marito, al fine di costruire insieme una nuova vita.

Nell'episodio di sabato Quinn frena Carter

Nonostante i sentimenti ancora presenti tra Carter e Quinn e la passione che Carter ha dimostrato nei suoi confronti, Quinn prende una decisione difficile. Chiede a Carter di mettere da parte ciò che hanno condiviso e di voltare pagina, poiché non può più tradire un uomo come Eric, che si è dimostrato così fedele e devoto.

Le inquietudini di Donna tra passato e futuro con Eric

Nel frattempo, Donna, l'amante segreta di Eric, continua a pensare alle parole di Forrester. Nel loro ultimo incontro, Eric ha confessato di non aver perdonato Quinn e di considerare ormai concluso il loro matrimonio. Questo ha lasciato Donna con sentimenti contrastanti e incertezze riguardo al loro futuro insieme.

Nel prossimo episodio la tensione tra Brooke e Taylor aumenta

Taylor si reca da Ridge con l'intenzione di condividere del tempo insieme. Inaspettatamente, appare Brooke, creando una situazione sorprendente. Tra le due donne, che continuano a contendersi l'affetto di Ridge, emerge un'inequivocabile tensione che si taglia con il coltello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Carter si dichiara a Quinn.