Beautiful anticipazioni trama 4 settembre, Quinn a Carter: 'Non ti dimenticherò mai'

Ecco le anticipazioni della trama di Beautiful della puntata in onda lunedì 4 settembre alle 13:40 circa su Canale 5

Beautiful torna domani lunedì 4 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5: Carter fa una confessione a Ridge.

L'appuntamento con Beautiful è dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate e le clip della soap.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 3 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 3 settembre

Ridge parla con Zende e lo sprona a uscire con altre ragazze, senza riuscirci. Poi, in un confronto con Carter, mette in dubbio il suo amore per Paris. Mentre Grace continua a essere contraria al fidanzamento di Paris con Carter.

Beautiful anticipazioni del 4 settembre: Ridge mette alle strette Carter

Ridge continua a discutere con Carter sulla sua relazione con Paris e sui suoi sentimenti verso la ragazza, a cui, poche ore prima, ha dato l'anello di fidanzamento, promettendo di spsarla entro sette giorni.

Nel primo episodio della settimana Carter confessa di amare solo Quinn

Alla fine, Ridge riesce a ottenere la verità da Carter. L'avvocato è ancora innamorato di Quinn, anche se lei ha scelto di rimanere con Eric. Ridge esorta Carter a non sposare Paris solo per dimenticare Quinn.

La promessa tra Quinn e Carter nel nuovo episodio della soap

Anche Quinn e Carter hanno un chiarimento. I due, nonostante abbiano deciso di prendere strade diverse, si fanno una solenne promessa: non si dimenticheranno mai e non dimenticheranno quello che è stato tra loro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Paris dice a sua madre Grace che Carter le ha chiesto di sposarlo.