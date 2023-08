Beautiful anticipazioni trama 4 agosto, il dilemma di Brooke: Ridge non l' ha ancora perdonata

Beautiful torna domani, venerdì 4 agosto alle 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 3 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 3 agosto

Thomas dice a Hope che Liam si sta dimostrando troppo legato a Steffy ma lei nega la questione, ma sembra compiacersi quando lui le dice di volerle bene quanto Douglas. Steffy è pronta a partire.

Beautiful anticipazioni del 4 agosto: Steffy parte con i bambini

Dopo un commovente addio alla sua dimora e a tutti i preziosi ricordi che la legano a Finn, così come ai suoi genitori Ridge e Taylor, che l'avevano incoraggiata a concedersi una pausa, Steffy esprime la sua gratitudine a Liam, il quale le ha permesso di portare con sé i suoi amati bambini.

I dubbi di Taylor riguardo ai sentimenti di Liam

Ridge e Taylor sono rimasti da soli, entrambi mostrano ancora segni di turbamento dopo l'addio a Steff. Taylor, osservando l'espressione che Liam ha rivolto a sua figlia, si interroga se il giovane sia ancora innamorato di lei.

Il rammarico di Brooke per il mancato perdono di Ridge

Deacon chiede a Brooke se Ridge l'abbia perdonata. Lei riconosce che le cose non hanno ancora ritrovato la normalità tanto auspicata. Ridge, infatti, si trova ancora in bilico, non ha scelto tra lei e Taylor, e al momento risiede presso la dimora di Eric.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke parla con Deacon sulla sua situazione sentimentale con Ridge.