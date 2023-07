Beautiful anticipazioni trama 31 luglio: Carter volta pagina e torna con Paris

Beautiful torna domani, lunedì 31 luglio alle 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 30 luglio

Beautiful: riassunto della puntata del 30 luglio

Per Steffy, il ricordo del marito è troppo recente e doloroso, al punto che Taylor le suggerisce di allontanarsi per un po' con i figli. Eric e Donna continuano la loro relazione clandestina.

Beautiful anticipazioni del 31 luglio: Eric e Quinn tra tradimenti e pentimenti

Eric continua la sua relazione con Donna, considerando il suo matrimonio con Quinn ormai terminato. Nel frattempo, Quinn annuncia a Carter che ha deciso di dedicarsi completamente a suo marito.

Carter abbandona definitivamente Quinn

Carter è amareggiato dalla scelta di Quinn e le fa sapere che, dal momento in cui lei vuole dedicarsi completamente a Eric per farsi perdonare del suo tradimento, lui ha deciso di voltare pagina.

Nuove prospettive e speranze per Carter e Paris

Carter comunica a Donna che, considerando la sua scelta di tornare con Eric, tra loro non potrà esserci più nulla. A questo punto, Walton prende la decisione di impegnarsi seriamente con Paris, la quale è ancora follemente innamorata di lui.

