Beautiful anticipazioni trama 30 luglio: Il tradimento di Eric può cambiare il destino dei Forrester

Beautiful torna domani, domenica 30 luglio alle ore 14:00 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood è Steffy in una scena della soap

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 29 luglio 2023

Beautiful: riassunto della puntata del 29 luglio

Thomas si pente amaramente di non aver rivelato il segreto di Sheila su Brooke. Ridge, Taylor e Thomas tentano di aiutare Steffy ad affrontare il dolore della perdita di Finn.

Beautiful anticipazioni del 30 luglio: Steffy lascia la città?

Taylor consiglia a Steffy di allontanarsi per un breve periodo dalla città insieme ai suoi figli. La vacanza potrebbe alleviare il dolore della donna, ancora sofferente per la morte del suo amato Finn.

I dubbi di Ridge e la scelta di Eric

Mentre Ridge è ancora alle prese con i suoi dubbi e non ha ancora scelto la donna della sua vita, indeciso come sempre tra Brooke e Taylor, le passioni e i tradimenti si intrecciano: Eric e Donna, felici di essersi ritrovati, continuano la loro relazione clandestina.

Beautiful: Scott Clifton in una scena della soap

Un matrimonio all'epilogo favorisce una nuova relazione

Donna ripete ad Eric che non vuole che lui si senta in colpa nei confronti di Quinn. Eric da parte sua le confessa che probabilmente il suo matrimonio con la Fuller è ormai insanabile. Nonostante la situazione complicata i due sembrano decisi ad andare avanti con la loro storia

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn è ancora in coma ma Li è convinta che si riprenderà.