Beautiful anticipazioni trama 29 luglio: Steffy cerca conforto per la morte di Finn

Beautiful torna domani, sabato 29 luglio 2023 alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 28 luglio 2023

Beautiful: riassunto della puntata del 28 luglio

Grace cerca di convincere la figlia a riallacciare una relazione con Zende. Brooke chiede aiuto a Eric perché Ridge torni a casa da lei. Taylor non è disposta ad abbandonare il campo e le due competono per lo stesso uomo.

Beautiful anticipazioni del 29 luglio: Il pentimento di Thomas

Thomas è pentito per il suo comportamento delle ultime settimane. Il giovane Forrester, infatti, sapeva che Sheila aveva scambiato l'etichetta della bottiglia di Brooke, inducendola a bere contro la sua volontà. Thomas racconta di essere stato minacciato da Sheila.

Steffy continua a credere che Finn sia morto

Steffy soffre per la perdita di Finn, ma non sa che l'uomo è ancora vivo, sebbene in coma. Li sta nascondendo la verità a tutti, e precedentemente, si è rifiutata di parlare con Steffy riguardo alla commemorazione in onore di Finn.

Nell'episodio di domani Taylor e Thomas confortano Steffy

Steffy non è sola nel suo momento di difficoltà. Dopo aver ricevuto il sostegno di Liam nelle ultime ore, ora anche Taylor e Thomas si stanno unendo per aiutarla ad affrontare il dolore della perdita di Finn.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Thomas spiega a Taylor perché ha mantenuto il segreto di Sheila.