Beautiful anticipazioni trama 28 luglio, Taylor contro Brooke: la lotta per conquistare Ridge

Beautiful torna domani, venerdì 28 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 27 luglio 2023.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 luglio

Li vede Steffy abbracciare Liam e teme che la donna abbia già dimenticato Finn. Carter confida a Zende che tra lui e Paris non potrebbe mai funzionare, ma non svela di essere ancora innamorato di Quinn.

Beautiful anticipazioni del 28 luglio:

Grace Buckingham, madre di Zoe e Paris, cerca di convincere la figlia a riallacciare una relazione con Zende, ma Paris ama follemente Carter. Tuttavia, Paris ha dei sospetti riguardo alla relazione tra Carter e Quinn e teme che possano esserci ancora dei sentimenti non risolti tra loro.

Brooke vuole l'aiuto di Eric per riconquistare Ridge

Ridge non ha ancora fatto una scelta definitiva tra Taylor e Brooke, e dopo aver scoperto il vero motivo per cui Brooke ha ricominciato a bere, ha deciso di trasferirsi a casa del padre, Eric. Preoccupata e desiderosa di riavere Ridge a casa, Brooke decide di chiedere aiuto a Eric nella speranza che possa intervenire e convincere Ridge a tornare da lei.

Taylor contro Brooke per il cuore di Ridge

La situazione si fa ancora più complessa con Taylor, che è ancora innamorata di Ridge e determinata a riconquistarlo. Ha promesso a sua figlia Steffy che farà tutto il possibile per tornare insieme all'uomo che ama. Questa volta, Taylor non è disposta a restare in disparte o ad arrendersi facilmente. Lei e Brooke si trovano in una competizione diretta per conquistare il cuore di Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke chiede aiuto a Eric