Beautiful anticipazioni trama 27 luglio: Li sorprende Steffy e Liam

Beautiful torna domani, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 26 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 26 luglio

Hope rassicura Brooke, dimostrando piena fiducia nel marito. Steffy vorrebbe commemorare Finn ma Li alza un muro di ostilità incomprensibile. Li, in segreto, continua a curare Finn e ripensa alla pallottola che lui ha preso per salvare la vita alla moglie.

Beautiful Anticipazioni del 27 luglio: Il rancore di Li verso Steffy

Li è molto contrariata nei confronti di Steffy. Nutre del rancore contro la Forrester. Infatti, Finn ha sacrificato se stesso, frapponendo il suo corpo tra Steffy e Sheila mentre quest'ultima premeva il grilletto.

Il rapporto tra Liam e Steffy insospettisce Li

Finn è ancora vivo, ma tutti lo credono morto. In questi giorni, Liam è stato molto vicino a Steffy per sostenerla. Quando Li, non vista, sorprende i due mentre si abbracciano, ne rimane molto infastidita e inizia a dubitare della riconoscenza di Steffy nei confronti di Finn. Tuttavia, è ignara del fatto che l'abbraccio fosse solo un innocente gesto di tenerezza consolatoria.

Nell'episodio di domani L'amore di Carter per Quinn

Carter Walton parla di Paris Buckingham con Zende e lo rassicura dicendogli che tra loro due non potrebbe mai funzionare. Walton evita di svelare i suoi reali sentimenti e tiene nascosto il fatto che è ancora innamorato di Quinn Fuller.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Li vede Liam e Steffy abbracciarsi