Beautiful anticipazioni trama 26 luglio: Li incolpa Steffy per le condizioni di Finn

Beautiful torna domani, mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 25 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 25 luglio

La convinzione di aver perso Finn getta Steffy nella disperazione più nera e a nulla serve il conforto di Liam. Brooke continua a essere preoccupata perché Liam trascorre molto tempo a casa di Steffy.

Beautiful Anticipazioni del 26 luglio: La fiducia di Steffy e i dubbi di Brooke

Brooke è preoccupata del rapporto che si è instaurato tra Steffy e Liam, con quest'ultimo che cerca di consolare la donna dopo la morte di Finn. Nonostante ciò, Hope rassicura Brooke, dimostrando piena fiducia nel marito.

Nel prossimo episodio della soap americana Steffy non capisce l'ostilità di Li

Steffy vorrebbe commemorare Finn e vuole organizzare una cerimonia per lui, cercando la collaborazione di Li, la madre adottiva dell'uomo ucciso da Sheila. Tuttavia, la donna alza nei confronti di Steffy un muro di ostilità incomprensibile.

Il risentimento di Li verso Steffy nella puntata di mercoledì

Steffy continua ad ignorare che il suo amato Finn è ancora vivo, anche se la vita di suo marito è appesa ad un filo. Li continua a curare Finn in segreto e ripensa al momento in cui lui ha preso una pallottola per salvare la vita della moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Li è convinta che Finn si risveglierà dal coma