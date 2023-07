Beautiful anticipazioni trama 25 luglio, il conforto di Liam: Steffy affronta la tragica verità su Finn

Beautiful torna domani, martedì 25 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 24 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 24 luglio

Brooke, Taylor e Ridge ripercorrono i momenti drammatici delle loro divergenze sul comportamento da tenere con Sheila e ognuno a suo modo cerca di guardare avanti.

Beautiful Anticipazioni del 25 luglio: lo sconforto di Steffy

La convinzione di aver perso Finn getta Steffy nella disperazione più nera. La donna non sa che, in realtà, Finn, colui che è stato sparato da Sheila, non è morto. La madre biologica del ragazzo, Li, sta cercando di tenerlo in vita, nascondendo a tutti questo enorme segreto.

Il sostegno di Liam nel nuovo episodio della soap americana

Liam è accanto a Steffy per confortarla. Le sue parole sono di grande aiuto, poiché la donna, dopo aver detto ai bambini della morte di Finn, ha subito un forte contraccolpo psicologico. Spencer le promette che può sempre contare su di lui.

Brooke è perplessa nella prossima puntata della saga dei Forrester

Brooke continua a essere preoccupata. La donna non gradisce che Liam trascorra tanto tempo a casa di Steffy. La figlia di Ridge e Taylor, in passato, prima di innamorarsi di Finn, ha avuto una relazione con Liam.

