Beautiful anticipazioni trama 24 luglio: Brooke, Taylor e Ridge affrontano il passato con Sheila

Beautiful torna domani, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 23 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 23 luglio

Hope mette al corrente Bill degli ultimi avvenimenti. Li va a casa di Steffy perché la nuora vuole comunicarle di aver ricordato chi ha ucciso Finn. Li sta nascondendo un enorme segreto, la donna è al capezzale di Finn e cerca di tenerlo in vita parlandogli ed esprimendo tutto il suo amore per lui.

Beautiful del 24 luglio: Brooke, Taylor e Ridge affrontano il passato

È il momento di fare i conti con il passato: Brooke, Taylor e Ridge si ritrovano insieme per affrontare le drammatiche divergenze che hanno avuto riguardo al comportamento da tenere con Sheila,

I sensi di colpa dei tre protagonisti nella soap americana di lunedì

Ognuno è pronto a prendersi le proprie colpe per aver sottovalutato il comportamento di Sheila, anche se Brooke aveva provato a metterli in guardia, ritenendo che la donna fosse pericolosa e che avrebbero dovuto prendere delle misure drastiche.

Nel prossimo episodio un nuovo inizio attende Brooke, Taylor e Ridge

Brooke, Taylor e Ridge stanno cercando di superare le divergenze e ognuno, a suo modo, sta cercando di guardare avanti. Nel frattempo, entrambe le donne sono ancora in attesa di conoscere il proprio destino, poiché Ridge non ha ancora deciso chi scegliere tra le due.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Li è al capezzale di Finn