Beautiful anticipazioni trama 23 agosto: Quinn è stufa delle assenze di Eric

Domani sarà di nuovo il momento di immergersi nel mondo di Beautiful. Ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma mercoledì 23 agosto, in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 22 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 22 agosto

Grace cerca di convincere Zende a combattere per riconquistare Paris. Carter decide di rinunciare per sempre a Quinn e di tornare da Paris. Donna, Hope e Katie si ritrovano a parlare da sole quando Brooke non si presenta al brunch di famiglia dove era attesa. Katie è incuriosita dalla vita sentimentale di Donna, che a loro insaputa ha una relazione segreta con Eric.

Beautiful anticipazioni 23 agosto: Ridge Sprona Quinn a Riavvicinarsi a Eric

Ridge spinge Quinn a riavvicinarsi a Eric. La Fuller, che ha definitivamente rotto la sua relazione con Carter, tornata a casa, si ritrova a confessare al marito quanto sia ancora innamorata di lui.

Rivelazione di Grace su Carter nella puntata di domani

Carter ha baciato Paris, deciso a lanciarsi nella storia con lei non potendo avere Quinn, ma Grace li ha visti e va a raccontare la cosa a Ridge, denunciando l'uomo per molestie sessuali sul lavoro.

Nel prossimo episodio della soap Ridge si confornta con Carter

Ridge va da Carter e gli chiede chiarimenti sulla sua nuova situazione sentimentale con Paris e non capisce come mai lui non sembri affatto felice. Carter, infatti, non riesce a dimenticare Quinn

I Sospetti di Quinn Crescono

Quinn comincia ad essere stanca delle assenze di Eric e cerca un dialogo e un riavvicinamento, ma nel bel mezzo del discorso lui deve scappare al club. Quinn non sa che suo marito ha una relazione segreta con Donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Katy chiede a Hope se Bill si sia fatto avanti con Brooke