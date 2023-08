Beautiful anticipazioni trama 22 agosto: Carter torna da Paris, il segreto di Donna è in pericolo

Domani sarà di nuovo il momento di immergersi nel mondo di Beautiful. Ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma martedì 22 agosto, in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 21 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 21 agosto

Bill, negli uffici della Forrester, parla con Ridge per convincerlo a tornare da Brooke. Brooke ha deciso di impedire a Deacon di frequentare le proprietà della Forrester e lui la prende malissimo.

Beautiful anticipazioni 22 agosto: Uno scontro tra Grace e Paris

Grace cerca di convincere Zende a combattere per riconquistare Paris, ma la ragazza interrompe la conversazione e ribadisce fermamente alla madre di non intromettersi nella sua vita sentimentale.

Carter, lasciato da Quinn, torna da Paris

Carter, dopo che Quinn Fuller ha scelto di rompere la loro relazione per restare al fianco del marito Eric, stanco di essere solo, decide di rinunciare per sempre a Quinn e di tornare da Paris.

Nel prossimo episodio Brooke non si presenta al brunch

Donna, Hope e Katie si ritrovano a parlare da sole al brunch di famiglia. Brooke, infatti, nonostante fosse attesa, non si è presentata e la cosa, per ora, non ha destato nessuna preoccupazione.

Katie scopre il segreto di Donna?

Katie, mentre investiga sul comportamento di Bill che sta cercando di riconciliare Ridge e Brooke, è incuriosita dalla vita sentimentale di Donna. A loro insaputa, infatti, Donna intrattiene una relazione segreta con Eric.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Grace accusa Carter di aver molestato Paris e ne parla con Ridge