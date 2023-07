Beautiful: anticipazioni trama 21 luglio: Thomas confessa tutto a Ridge e Taylor

Beautiful torna domani, venerdì 21 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 20 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 20 luglio

Ridge vuole riflettere su tutto quello che è successo, su come Sheila abbia indotto Brooke a bere facendola ricadere nella dipendenza. Ridge si trasferisce da Eric.

Anticipazioni del 21 luglio: il segreto di Thomas

Sheila è stata incarcerata per l'omicidio di Finn, suo figlio. Inoltre, è responsabile di aver manipolato Brooke facendole bere alcool senza il suo consenso, con l'intento di riunire Taylor e Ridge. C'è una persona che conosceva tutta la verità su Sheila e ha mantenuto il segreto.

In Beautiful di domani il racconto di Thomas

Thomas, interrogato dal padre e da Taylor, confessa di essere stato sempre a conoscenza di cosa avesse fatto Sheila a Brooke la notte di Capodanno e spiega perché non ha mai rivelato nulla.

Thomas rivela la verità sul suo silenzio

Alla fine del suo discorso con Ridge e Taylor, Thomas Forrester rivela ai genitori il vero motivo per cui ha taciuto sulle azioni di Sheila. Thomas, nascondendo le malefatte della donna, sperava che Ridge abbandonasse per sempre Brooke e alla fine scegliesse Taylor, perché desiderava che i suoi genitori tornassero insieme.

