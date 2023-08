Beautiful anticipazioni trama 21 agosto: Bill tenta di riconciliare Ridge e Brooke

Finita la pausa estiva Beautiful torna alle 13:40 circa su Canale5, ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma lunedì 21 agosto. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio del 21 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 11 agosto, ultimo episodio in onda prima della pausa estiva

Beautiful: riassunto della puntata dell'11 agosto

Brooke, con buona pace di Deacon, è determinata a tornare con Ridge ed è pronta ad affrontare Taylor pur di riuscire nel suo intento. Carter non riesce a dimenticare la storia avuta con Quinn e cerca di attrarla a sé, ma la donna è irremovibile. Eric è ammaliato da Donna e nonostante voglia restare vicino a Quinn, non riesce a interrompere la relazione segreta con lei.

Beautiful anticipazioni 21 agosto: Bill parla con Ridge di Brooke

Bill ormai determinatissimo a favorire il rappacificamento tra Ridge e Brooke va negli uffici della Forrester. Qui Spencer Jr. si confronta con Bill e cerca di persuaderlo a ritornare da Brooke.

Brooke caccia Deacon

Brooke è convinta che la sua relazione con Deacon non sia gradita a Ridge e possa ostacolare i suoi sforzi nel riconquistare suo marito. A causa di questa ragione, Brooke decide di vietare al padre di Hope di frequentare le proprietà della famiglia Forrester, il che provoca una forte reazione negativa da parte di Deacon.

