Beautiful: anticipazioni trama 20 luglio: Ridge tiene Brooke e Taylor con il fiato sospeso

Beautiful torna domani, giovedì 20 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 19 luglio.

Beautiful: Riassunto della puntata del 19 luglio

Brooke informa Hope e Liam che è stata Sheila a farle bere dell'alcool con l'inganno la notte di Capodanno. Eric fa la stessa rivelazione a Quinn.

Anticipazioni del 20 luglio: L'attesa di Brooke e Taylor

Ridge sembra ancora indeciso e non è pronto a dare una risposta definitiva a Brooke e Taylor. Le due donne sono in attesa di conoscere il loro destino, entrambe sono innamorate di Forrester e sperano di essere scelte da lui.

In Beautiful di domani Ridge prende ancora tempo

Ridge, tuttavia, ha ancora bisogno di tempo per riflettere su tutto ciò che è accaduto e per elaborare la notizia che è stata Sheila a far bere dell'alcol a Brooke, causando una ricaduta nella sua dipendenza.

Nel prossimo episodio Ridge si trasferisce

Dopo la sua confessione, Sheila è stata imprigionata e non può più nuocere alla famiglia Forrester e ai loro amici. Nel frattempo, Ridge, in attesa di prendere una decisione, decide di lasciare la sua casa e trasferirsi da Eric.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Eric racconta a Quinn la verità su Sheila.