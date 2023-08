Beautiful anticipazioni trama 1 settembre: Ridge si avvicina a Brooke per difenderla da Sheila

Beautiful torna domani venerdì 1 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata trasmessa alle 13:40 circa su Canale 5:

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 31 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 31 agosto

Con la scusa di prendere delle medicine per Finn, Li esce dalla stanza e cerca di chiamare aiuto, ma Sheila glielo impedisce. Sheila scopre il tentativo di Li di chiamare la polizia e di mettere in salvo Finn e sè stessa. La reazione della donna è tanto folle quanto estrema.

Beautiful anticipazioni 1 settembre: Ridge è preoccupato per Brooke

Dopo l'evasione di Sheila dal carcere, Ridge è costantemente in allerta per la sicurezza di Brooke. Ha timori che Sheila possa cercare vendetta nei confronti di sua moglie e farle del male, così come ha fatto in passato.

Nella puntata di domani Wyatt guarda con attenzione il comportamento di sua madre

Wyatt è sospettoso riguardo al comportamento di sua madre. Ultimamente, il figlio di Spencer Jr. e Quinn Fuller nota un cambiamento nella condotta della madre, che sta agendo in modo insolito. Dopo aver messo fine alla relazione con Carter, la donna sta cercando di riconciliarsi con Eric e ricostruire il loro matrimonio.

Carte chiede a Paris di sposarlo

Nel frattempo, Quinn è preoccupata che Carter possa fare la proposta di matrimonio a Paris. Tuttavia, l'avvocato, accettando il destino che sembra portarlo lontano da Quinn, riesce a ottenere il consenso della ragazza e lei accetta la sua proposta di matrimonio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Carter si dichiara a Paris.