Beautiful: anticipazioni trama 19 luglio: Ridge comunica la sua decisione a Steffy e Taylor

Beautiful torna domani, mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 18 luglio

Beautiful: Riassunto della puntata del 18 luglio

Bill cerca di convincere Hope a parlare con la madre, dato che per lui Ridge non è l'uomo giusto per Brooke. Brooke rivela a Hope e a Liam che è stata Sheila a sparare a Finn e a Steffy.

Beautiful, anticipazioni del 19 luglio: l'inganno di Sheila raccontato da Brooke

La notizia sulle nefandezze di Sheila si diffonde. Brooke, dopo aver rivelato a Hope e Liam che la donna ha ucciso Finn, racconta loro che è stata Sheila a ingannarla facendole bere dell'alcool la notte di Capodanno.

Il racconto di Eric in Beautiful del 19 luglio

Eric spiega a Quinn Fuller le azioni compiute da Sheila, raccontandole dell'omicidio di Finn e dei motivi per cui Brooke si è ubriacata la notte di Capodanno. Ora anche la madre di Wyatt può tirare un sospiro di sollievo, sapendo che la donna è in prigione.

La decisione di Ridge nel prossimo episodio di Beautiful

Ridge finalmente prende una decisione, ma non è quella che Steffy e Taylor avevano sperato. Non avendo ancora chiarito i suoi sentimenti nei confronti di Brooke e della stessa Taylor, Ridge ha deciso di andare a vivere da Eric.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke cerca di convincere Ridge a rimanere con lei.