Beautiful anticipazioni trama 11 settembre: Quinn ferma il matrimonio tra Carter e Paris

Beautiful torna domani lunedì 11 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Quinn che irrompe al matrimonio tra Carter e Paris. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica intorno alle 13:55. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 10 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 10 settembre

Paris e Carter sono in procinto di convolare a nozze: la cerimonia, celebrata da Charlie, si sta svolgendo sulla spiaggia in presenza di parenti e amici dei futuri sposi. Hope tenta, con il suo discorso, di celebrare l'amore tra i due sposi.

Beautiful, anticipazioni dell'11 settembre: Un matrimonio che non si deve fare

Paris e Carter sono sul punto di sposarsi e scambiarsi i voti matrimoniali, ma l'atmosfera intorno a loro è tutto tranne che gioiosa; pochi credono che Carter ami davvero la sua futura moglie."

Nella puntata di lunedì Grace e Ridge non riescono a gioire per gli sposi

Durante la celebrazione del matrimonio tra Paris e Carter, i volti cupi di Grace e Zende, insieme ai dubbi di Ridge, rendono l'atmosfera più tesa che gioiosa. Sia Grace che Ridge hanno cercato di fermare questo matrimonio, ma senza successo

Nel nuovo episodio il dramma di Paris: Quinn ferma le nozze

Proprio mentre gli sposi stanno per scambiarsi gli anelli e pronunciare il fatidico 'sì', Quinn fa irruzione al matrimonio di Paris e Carter, confessando tutto il suo amore e annunciando che il suo matrimonio con Eric è giunto al termine.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Paris e Carter sono in procinto di sposarsi