Beautiful anticipazioni trama 7 settembre: Quinn scopre il tradimento di Eric

Ecco le anticipazioni della trama di Beautiful della puntata in onda giovedì 7 settembre alle 13:40 circa su Canale 5

Beautiful torna domani giovedì 7 settembre settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Quinn che scopre le bugie di Eric. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 6 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 6 settembre

Eric annuncia a Donna la sua decisione di confessare tutto a Quinn e di lasciarla per vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. Intanto Paris va da Zende per invitarlo al suo matrimonio e incredibilmente lui accetta. Quinn è preoccupata per la salute di Eric.

Beautiful anticipazioni del 7 settembre: Quinn capisce che Ericr le ha mentito

Quinn invita Bridget al Club per parlarle della salute di Eric, convinta che il cuore del marito gli stia dando problemi. Tuttavia, scopre che i campi di pickleball sono momentaneamente chiusi per manutenzione e capisce che Carter le ha mentito per tutto questo tempo.

Nel prossimo episodio Ridge prova ancora una volta a dissuadere Carter

Carter sta per sposare Paris, nonostante Ridge cerchi ancora di dissuaderlo dopo che l'avvocato e amico gli ha confessato di amare ancora Quinn. Carter, comunque, sembra determinato a procedere, nonostante le sue stesse incertezze.

Mentre le nozze si avvicinano Grace, tenta di evitare che sua figlia si sposi

Paris sta terminando gli ultimi preparativi per la cerimonia nuziale insieme a Hope. Mentre è immersa in questo emozionante momento, Grace, sua madre, fa un ultimo tentativo per dissuaderla dallo sposare Carter.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Katie chiede a Donna se nella sua vita c'è qualcuno di speciale