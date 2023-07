Beautiful anticipazioni trama 1 agosto, Eric e Donna fanno sul serio, Quinn resta sola

Beautiful torna domani, martedì 1 agosto alle 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 31 luglio

Beautiful: riassunto della puntata del 31 luglio

Carter annuncia a Quinn che, dal momento che lei ha scelto di dedicarsi completamente a Eric, lui ha deciso di impegnarsi seriamente con Paris. Steffy, nel frattempo non riesce a rassegnarsi alla morte di Finn.

Beautiful anticipazioni dell'1 agosto, Steffy: sensi di colpa e sofferenza dopo la morte di Fin

Steffy appare sempre più sofferente, e la donna è tormentata dai sensi di colpa. Non riesce a dimenticare che Finn è morto per salvarla: il marito ha infatti sacrificato la sua vita per proteggerla, prendendosi la pallottola che Sheila aveva sparato per ucciderla.

Steffy lascerà la città alla ricerca della serenità?

Ridge e Taylor, preoccupati per Steffy e la sua sofferenza, le consigliano di partire con i figli per cambiare aria e affrontare in modo più sereno la morte del marito. Steffy si trova ora indecisa se accettare il consiglio. Deve riflettere attentamente su cosa sia meglio per lei e i suoi figli in questo momento così difficile della loro vita.

L'amore nell'ombra di Eric e Donna nella prossima puntata della soap

La relazione clandestina di Eric e Donna continua. I due vivono la loro storia mantenendola segreta, tenendo all'oscuro tutti, incluso Quinn, che ha rinunciato a Carter con la speranza di riconciliarsi con il marito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Carter e Quinn discutono sul rapporto di quest'ultimo con Paris.