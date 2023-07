Beautiful, anticipazioni puntata 18 luglio 2023: Brooke svela la verità a Hope e Liam

Beautiful torna domani, martedì 18 luglio 2023 alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 17 luglio 2023

Beautiful: Riassunto della puntata del 17 luglio 2023

Brooke chiede a Ridge se finalmente tornerà a casa da lei. Lui non sa chi scegliere tra la moglie e Taylor. Quest'ultima si congratula con sua figlia per la forza d'animo dimostrata.

Beautiful anticipazioni del 18 luglio 2023: Bill chiede aiuto ad Hope

Bill cerca di convincere Hope Logan a parlare con sua madre Brooke. Spencer Jr è convinto che Ridge non sia l'uomo adatto per Brooke e vuole che Hope la convinca a non rimettersi con lui. Bill critica Ridge per non essere stato vicino a sua moglie nel momento del bisogno

Le speranze di Hope in Beautiful di martedì 18 luglio 2023

Nonostante il discorso di Bill e le sue argomentazioni contro Ridge e il suo mancato sostegno a Brooke quando la donna ha ripreso a bere, Hope nutre la speranza che i suoi genitori possano superare questa ennesima crisi e ritornare insieme.

Hope rivela la verità su Sheila nel prossimo episodio di Beautiful

Nelle puntate precedenti, Sheila ha confessato di essere stata lei a sparare a Finn e a Steffy, causando la morte di suo figlio e lasciando la ragazza ferita. Ora Brooke rivela a Hope e Liam l'ammissione della donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke chiede a Ridge di tornare insieme a lei.