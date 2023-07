Beautiful: anticipazioni puntata 17 luglio 2023: Brooke si confronta con Ridge

Beautiful torna domani, lunedì 17 luglio 2023 alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 16 luglio.

Beautiful: Riassunto della puntata del 16 luglio

Liam, Bill e Wyatt ripercorrono gli ultimi accadimenti. Bill è critico nei confronti di Ridge che avrebbe abbandonato la moglie nel momento del bisogno. Brooke spera che il marito tornerà da lei ora che sa cosa l'abbia spinta a bere.

Beautiful anticipazioni del 17 luglio: Brooke si confronta con Ridge

Ormai è noto a tutti che Brooke ha ricominciato a bere perché Sheila, durante la notte di Capodanno, ha sostituito l'etichetta della sua bottiglia al fine di farla ubriacare. Questa presa di coscienza dà a Brooke la determinazione di affrontare Ridge.

In Beautiful del 17 luglio scopriamo che Ridge non riesce a decidersi

Brooke trova il coraggio di porre a Ridge la domanda che l'ha tormentata per tanto tempo. Conoscendo ormai tutta la verità riguardo alla sua sbronza, la donna chiede al marito se finalmente tornerà a casa da lei.

L'eterna indecisione di Ridge nella puntata di domani di Beautiful

Nonostante Ridge abbia scoperto che Brooke ha ripreso a bere senza volerlo, non riesce ancora a prendere una decisione. La situazione rimane in stallo e Forrester si trova di fronte a un bivio: non sa ancora se scegliere sua moglie Brooke o Taylor. La sua indecisione persiste e la scelta rimane aperta.

Il rapporto tra Taylor, Steffy e Ridge nel nuovo episodio di Beautiful

Taylor si congratula con Steffy per la forza d'animo dimostrata dopo la morte di Finn, il suo fidanzato ucciso da Sheila. La ragazza, nel frattempo vuole sapere cosa succederà ora tra sua madre Taylor e suo padre Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Taylor e Steffy riflettono sul loro legame con Ridge