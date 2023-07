Beautiful: anticipazioni puntata 16 luglio 2023: Brooke vuole riconquistare Ridge

Beautiful torna domani, domenica 16 luglio 2023 alle ore 14:00 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 15 luglio 2023

Beautiful: Riassunto della puntata del 15 luglio 2023

Taylor cerca di dare conforto a Steffy che sta affrontando la perdita del tanto amato Finn. Steffy però è anche molto preoccupata per i rapporti tra sua madre e suo padre.

Beautiful, anticipazioni del 16 luglio: Bill e Wyatt raccontano le novità a Liam

Liam Spencer riceve la visita di suo padre Bill e del fratellastro Wyatt, con i quali discute degli ultimi eventi. Si parla dei problemi di Brooke, che ha ricominciato a bere a causa di Sheila, nonché della confessione fatta da quest'ultima. Sheila è la responsabile della morte di Finn.

Bill attacca Ridge nella puntata di Beautiful del 16 luglio

Durante la discussione con Liam e Wyatt, Bill si dimostra molto critico nei confronti di Ridge. Bill Spencer Jr. ritiene che Ridge abbia abbandonato sua moglie proprio nel momento in cui la donna aveva bisogno del suo aiuto.

La speranza di Brooke nel prossimo episodio di Beautiful

Nel frattempo, Brooke nutre la speranza che suo marito torni da lei. La donna è convinta che ora che Ridge ha scoperto cosa l'abbia spinta a bere, rivedrà la sua decisione. Inoltre, Brooke stessa ha ammesso che non si darà mai per vinta e farà di tutto per riconquistare suo marito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Taylor e Steffy cercano di elaborare il lutto per la perdita di Finn.