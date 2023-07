Beautiful: anticipazioni puntata 15 luglio 2023: il dolore di Steffy e i dubbi di Ridge

Beautiful torna domani, sabato 15 luglio 2023 alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di descrivere l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 14 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 14 luglio

Ridge rivela a Brooke che Sheila l'ha ingannata facendole bere dell'alcol. Brooke, a sua volta, confida a Hope che non si arrenderà nella sua relazione con Ridge.

Beautiful, anticipazioni del 15 luglio, il dolore di Steffy

Steffy è devastata dalla perdita di Finn, il suo fidanzato che è morto per proteggerla. Finn si è sacrificato mettendosi tra lei e Sheila quando quest'ultima ha aperto il fuoco. Mentre la figlia di Ridge Forrester e Taylor Hayes è rimasta ferita, il suo fidanzato ha perso la vita.

Il conforto di Taylor nella puntata di Beautiful di sabato

Taylor cerca di confortare sua figlia, mentre questa è profondamente disperata per la perdita di Finn, il figlio di Jack Finnegan e Sheila, che è stato ucciso proprio da quest'ultima.

Le preoccupazioni di Steffy nel prossimo episodio di Beautiful

Oltre ad essere afflitta per la morte di Finn, Steffy è estremamente preoccupata per la situazione tra sua madre e suo padre. Ridge sembra essere ancora indeciso tra l'amore di Taylor e quello di Brooke.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy, Taylor e Ridge assistono all'arresto di Sheila