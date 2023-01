Beautiful: anticipazioni delle trame dal 9 al 14 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, questa settimana in onda dal 9 al 14 gennaio, sempre su Canale 5 alle 13:45.

La soap statunitense è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 9 gennaio

Eric, dopo aver parlato con Donna che gli ha confessato di amarlo ancora, correre a casa dalla moglie. Brooke è delusa: sperava che Eric capisse che la donna della sua vita è Donna.

Martedì 10 gennaio

Hope e Finn parlano del rapporto sentimentale che lega Deacon e Sheila domandandosi se non si tratti di una finzione, un piano per manipolarli.

Mercoledì 11 gennaio

Sheila dice a Deacon di sperare in cuor suo che Finn e Hope si mettano insieme. Quinn racconta a Shauna che la notte precedente Eric ha avuto una defaillance sessuale.

Giovedì 12 gennaio

Eric confessa a Donna che l'unica che sembra riuscire a fargli superare la sua disfunzione sessuale è lei e non sua moglie. Deacon prova a tirarsi indietro dal piano orchestrato da Sheila.

Venerdì 13 gennaio

Sheila incalza Deacon, che cerca di divincolarsi dal suo piano diabolico, ma lei, pur di riunire le loro famiglie si dichiara disposta a tutto. Hope e Finn raccontano a Liam e a Steffy del bacio tra Deacon e Sheila.

Sabato 14 gennaio

Liam e Steffy vengono messi al corrente da Hope e Finn del fatto che Deacon e Sheila sembravano molto innamorati. Per Steffy e Liam si tratta solo dell'ennesima messinscena. Quinn racconta a Shauna della serata con Eric. Anche se Eric non è riuscito a fare l'amore con Quinn, lei ritiene comunque che sia stato un segnale positivo di ripresa e vuole sperare in un nuovo inizio. Eric confessa a Donna che solo con lei riuscirebbe a fare l'amore.