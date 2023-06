Beautiful: anticipazioni delle trame dal 26 giugno al 2 luglio 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 26 giugno al 2 luglio 2023, sono state rivelate grazie alle anticipazioni. La soap opera, che si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa dal lunedì alle 13:40 e alla domenica alle 14:00.

Lunedì 26 giugno

Bill giura che l'omicida verrà preso presto e Sheila trema all'idea che Steffy possa ricordare tutto. Deacon cerca di confortarla, senza sospettare la verità. Thomas, Taylor e Ridge, insieme a Kelly e Hayes, celebrano il ritorno a casa di Steffy con una piccola festa.

Martedì 27 giugno

Kelly chiama il padre per chiedergli di partecipare alla festa in onore di Steffy. Liam accorre e questo mette a disagio Hope, perché Liam sta passando tutto il suo tempo libero con Steffy. Brooke e Thomas alimentano le perplessità di Hope.

Mercoledì 28 giugno

Steffy chiede a Liam di non lasciarla sola e di trascorrere la notte a casa con lei. Carter chiede a Quinn come vadano le cose con Eric, avendo l'impressione che tra i due ci siano dei problemi; ma Quinn non sa che proprio in quel momento il marito è a letto con Donna.

Giovedì 29 giugno

Liam è rimasto a dormire da Steffy per stare vicino a lei e a Kelly, nella prima notte dopo il ricovero in ospedale; la cosa procura a Hope delle preoccupazioni, che vengono alimentate da Thomas.

Venerdì 30 giugno

Mentre Hope cerca di essere comprensiva nei confronti del marito, Brooke non vede di buon occhio la continua presenza di Liam a casa di Steffy. Il brutto momento avvicina Ridge e Taylor.

Sabato 1 luglio

Brooke, che aspetta il ritorno a casa di Ridge, ignora che il marito si sia riavvicinato alla sua ex moglie, Taylor, dopo la sparatoria in cui è stata ferita Steffy. Anche Quinn è a disagio e confessa a Carter che le mancano le attenzioni di Eric, troppo impegnato al club e sul lavoro.

Domenica 2 luglio (ore 14)

Quinn confessa a Carter di sentire la mancanza del marito, troppo impegnato sul lavoro. In realtà, Eric ha una relazione segreta con Donna. Sheila, tormentata dal rimorso, decide di affrontare Steffy per vedere suo nipote, nonostante Deacon tenti inutilmente di dissuaderla. Zende, che ha notato qualcosa di strano in Paris, le chiede spiegazioni e lei rivela di essere innamorata di Carter. Carter ha una nuova conversazione con Quinn, molto amichevole. Sheila si presenta a casa di Steffy e il confronto tra le due donne è molto aspro.

