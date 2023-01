Beautiful: anticipazioni delle trame dal 23 al 28 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 23 al 28 gennaio su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 23 gennaio

Eric è affranto per essere stato costretto a chiedere a Donna di lasciare il suo posto alla Forrester Creations per esaudire il desiderio della moglie. Donna, disperata, raduna le sue cose e piangendo racconta tutto a Katie. Intanto Hope, in lacrime, conferma a Brooke la sua intenzione di far rientrare il padre nella sua vita. Brooke tenta di farle capire quanto quell'uomo sia pericoloso, ma intanto ricorda il suo amore con Deacon.

Martedì 24 gennaio

Hope cerca di convincere Brooke a permetterle di frequentare il padre. Intanto Sheila incassa il rifiuto di Deacon ad attuare il suo piano per fare separare Steffy e Finn poichè lui non crede che sia questo il modo di riconquistare i loro figli.

Mercoledì 25 gennaio

Ridge e Liam sono decisi a proteggere Hope e Steffy dalle mire di Sheila e Deacon. Deacon va da Brooke e si scusa per il male che le ha fatto e le chiede di perdonarlo. Donna si sfoga con Katie, pensando che sarà cacciata dalla Forrester perché Eric ha ceduto alla gelosia di Quinn, la quale nel frattempo parla con Carter della loro bella storia ormai finita.

Giovedì 26 gennaio

Ridge si trova d'accordo con Liam sulla necessità di tenere lontano Deacon dalle rispettive famiglie, ma quando torna a casa trova Deacon con Hope e Brooke. Ridge cerca di cacciarlo, ma Brooke lo ferma. Deacon ha parlato a lungo con le due donne, riuscendo forse a riconquistare un po' della loro fiducia; Hope vuole il padre che sperava di avere.

Venerdì 27 gennaio

Hope crede che Deacon sia cambiato e vuole avere l'opportunità di riallacciare il rapporto con lui, ma Ridge, anche contro il parere di Brooke, lo allontana da casa. Katie chiede a Quinn se abbia intenzione di tornare con Carter, ma lei nega.

Sabato 28 gennaio

Il piccolo Douglas chiede a Paris se è la fidanzata del suo papà. Thomas e Paris gli rispondono di no, ma tra i due il legame sembra rafforzarsi. Hope vuole assolutamente riavere nella sua vita Deacon arrivando a minacciare di lasciare lo chalet e di andare a vivere da un'altra parte. Alla fine della discussione tra loro, Brooke cerca di essere comprensiva e di assecondare i desideri della figlia, ma Ridge è furibondo. Paris continua la sua convivenza con Thomas che sembra sempre più interessato a lei.