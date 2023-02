Beautiful: anticipazioni delle trame dal 20 al 25 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 20 al 25 febbraio su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 20 febbraio

Ridge dice a Hope che se intende continuare a frequentare Deacon dovrà lasciare la casa. Brooke dice a Deacon che per sostenere Hope, ha deciso di dargli una chance e che quindi lui, malgrado quello che pensa Ridge, è il benvenuto a casa loro.

Martedì 21 febbraio

Sheila, vestita da infermiera, si presenta in ospedale per parlare con Finn. Steffy parla con Thomas del trauma subito da Finn, che ha scoperto essere Jack il suo padre biologico. Brooke è sconvolta perché Ridge ha intimato a Hope di lasciare lo chalet se vuole continuare a frequentare il padre.

Mercoledì 22 febbraio

Brooke si oppone con tutte le sue forze, ma Liam e Hope, annunciano la loro decisione di cambiare casa. Intanto Deacon vola con fantasia e confessa a una scettica Sheila la speranza di rifarsi una famiglia con Brooke se i dissapori tra lei e Ridge dovessero allontanarli.

Giovedì 23 febbraio

Deacon confessa a Sheila di sperare di ricevere le attenzioni di Brooke e di potersi rifare una famiglia con lei, dopo che avrà allontanato il marito. Sheila, però, è scettica su una definitiva rottura tra Brooke e Ridge, nonostante i loro recenti dissapori.

Venerdì 24 febbraio

Ridge, dopo l'ultimatum di Brooke che sembra accogliere Deacon, pur di non allontanare la figlia e i nipoti, sbatte la porta e va via. Ma Steffy e Thomas lo sostengono e gli ricordano di avere un'altra famiglia.

Sabato 25 febbraio

Ridge ha chiuso la relazione con Brooke e la loro rottura sembra definitiva. Ma lui può ancora contare su Steffy, Thomas e la loro mamma, che sono tutti pronti a stringersi a lui con affetto. A pranzo, Liam confida a Bill, di essere preoccupato per Hope che non vuole ascoltarlo riguardo a Deacon. Suo padre lo sprona a non abbassare la guardia. Mentre Hope e Brooke parlano dell'atteggiamento ostile di Ridge, sopraggiunge Deacon che rinnova la sua intenzione di essere un uomo migliore. Ridge si confronta con Steffy e Thomas che lo implorano di tornare dalla sua famiglia, tornare da loro e da Taylor.