Beautiful: anticipazioni delle trame dal 19 al 25 giugno 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 19 al 25 giugno, sono state rivelate grazie alle anticipazioni. La soap opera, che si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa dal lunedì alle 13:40 e alla domenica alle 14:00.

In Italia, la serie Beautiful viene trasmessa dal 4 giugno 1990. Inizialmente andava in onda su Rai 2 e successivamente, dal 5 aprile 1994, è passata a Canale 5. Oltre alla trasmissione che offre la possibilità di guardarli in diretta o on demand.

Lunedì 19 giugno

Nessuno ha il coraggio di rivelare a Steffy la dura verità, che suo marito Finn è morto. Taylor, infatti, ritiene che sia ancora troppo fragile. Brooke, però, è convinta che nasconderle la verità non le sia d'aiuto e soprattutto teme che la situazione possa turbare il rapporto tra Hope e Liam.

Martedì 20 giugno

Baker va in ospedale per interrogare Steffy, cercando di risvegliare i suoi ricordi, cosa che lo aiuterebbe a trovare l'assassino. Steffy cerca di ricordare la notte in cui le hanno sparato, ma nella sua mente ci sono solo immagini confuse. Sheila, temendo che prima o poi ricordi, aspetta sempre un'occasione per ucciderla.

Mercoledì 21 giugno

Brooke si confronta con Taylor sull'opportunità di rivelare a Steffy che Liam non è suo marito e di ricordarle che Finn è morto e che ha avuto un figlio da lui. Eric è molto preoccupato per Steffy.

Giovedì 22 giugno

Quinn teme che Eric le stia nascondendo qualcosa e che non riuscirà mai a riconquistare la sua fiducia. Steffy non ricorda ancora nulla dell'aggressione, nè che Finn è morto ed è ancora convinta di essere sposata con Liam. Ma il momento di dirle la verità, si avvicina e ciò spinge Sheila a tentare di ucciderla. Ma proprio in quel momento Taylor entra nella stanza.

Venerdì 23 giugno

Taylor entra nella stanza di Steffy proprio mentre Sheila sta per attuare il suo piano diabolico. Bridget avverte la famiglia che Steffy ha fatto progressi ed è pronta a sentire la verità. Ridge e Thomas, però, nutrono dei dubbi sull'argomento e Taylor è decisamente contraria.

Sabato 24 giugno

Ridge, Thomas e Taylor decidono di rivelare tutti insieme, a Steffy, la verità sulla sparatoria, ben sapendo quale dolore Steffy dovrà affrontare. Steffy comincia a ricordare e Sheila deve cercare di correre ai ripari.

Domenica 25 giugno (ore 14)

Brooke in questo momento così difficile, cerca di stare vicino a suo marito Ridge, così come Hope vuole stare al fianco di Liam.

Sheila tenta nuovamente di uccidere Steffy, ma l'arrivo provvidenziale di Liam glielo impedisce. Nel frattempo, Brooke chiede a Ridge di tornare a casa, ma per lui adesso la priorità è accudire la figlia. Taylor dice a Ridge quanto sia bello che Liam e Steffy siano ancora così legati e quando si ritrovano da sole, Brooke mette

in guardia Hope temendo che Taylor possa manovrare per far riavvicinare la figlia e Liam. Liam promette a Steffy che le resterà vicino perché lei avrà sempre una parte del suo cuore. Steffy viene dimessa, ma non ricorda nulla della sparatoria e soffre molto per la morte di Finn. Liam le è accanto scatenando la gelosia di Hope e di Brooke che teme un riavvicinamento tra i due.

Taylor e Brooke legano parlando dell'amore per i propri figli nella clip caricata su Mediaset Infinity