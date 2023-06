Beautiful: anticipazioni delle trame dal 12 al 18 giugno 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 12 al 18 giugno, sono state rivelate grazie alle anticipazioni. La soap opera, che si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00.

In Italia, la serie Beautiful viene trasmessa dal 4 giugno 1990. Inizialmente andava in onda su Rai 2 e successivamente, dal 5 aprile 1994, è passata a Canale 5. Oltre alla trasmissione che offre la possibilità di guardarli in diretta o on demand.

Lunedì 12 giugno

Da quando Sheila è riuscita a salvarle la vita, Taylor la considera parte della famiglia. Anche Ridge è grato a Sheila per aver salvato la vita a Taylor, ma non cambia opinione su di lei e vorrebbe che Taylor facesse altrettanto. Sheila continua a mostrarsi sconvolta di fronte a Baker che sta indagando sulla sparatoria.

Martedì 13 giugno

Deacon, ignaro che sia stata Sheila a sparare, non riesce a consolarla. Zende dice a tutti che vuole sposare Paris e che anche Grace è dalla sua parte, ma Paris dichiara ancora una volta il suo amore a Carter, che però la spinge a farsi una vita con Zende.

Mercoledì 14 giugno

Steffy si è svegliata, ma al momento non ricorda nulla. Quinn si accorge che tra Paris e Carter sta succedendo qualcosa. Carter però le dice di non averla mai dimenticata e che è per questo che ha iniziato una storia con Paris, una storia senza prospettive che infatti è già finita.

Giovedì 15 giugno

Steffy non ricorda ancora chi le ha sparato e quando Liam si presenta nella sua stanza d'ospedale lo tratta come se fosse ancora suo marito. Quinn è contenta che Carter abbia chiuso con Paris e gli confessa quanto lui le manchi.

Venerdì 16 giugno

In ospedale, tutti, e in particolare Sheila, sono in attesa di sapere se Steffy ricorda chi le ha sparato. Ma la vera sorpresa è che al risveglio, Steffy è convinta che Liam sia ancora suo marito e non ricorda nulla di Finn.

Sabato 17 giugno

Taylor spiega che Steffy ha rimosso Finn come meccanismo di difesa della psiche per affrontare il trauma della sua morte in maniera indolore, ma Brooke ritiene la situazione inappropriata e pericolosa per Hope. Liam porta Kelly in visita all'ospedale su richiesta di Steffy, la quale si sorprende nel constatare quanto sia cresciuta. Steffy, che non ha ancora recuperato la memoria, crede che Liam sia suo marito.

Domenica 18 giugno (ore 14)

Nessuno ha il coraggio di rivelare a Steffy la dura verità, che suo marito Finn è morto. Taylor, infatti, ritiene che sia ancora troppo fragile. Brooke, però, è convinta che nasconderle la verità non le sia d'aiuto e soprattutto teme che la situazione possa turbare il rapporto tra Hope e Liam.

Baker va in ospedale per interrogare Steffy, cercando di risvegliare i suoi ricordi, cosa che lo aiuterebbe a trovare l'assassino. Steffy cerca di ricordare la notte in cui le hanno sparato, ma nella sua mente ci sono solo immagini confuse. Sheila, temendo che prima o poi ricordi, aspetta sempre un'occasione per ucciderla. Brooke si confronta con Taylor sull'opportunità di rivelare a Steffy che Liam non è suo marito e di ricordarle che Finn è morto e che ha avuto un figlio da lui. Eric è molto preoccupato per Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Liam, Ridge e Thomas cercano di capire cosa potrebbe succedere nel momento in cui Steffy si sveglierà.