Beautiful: anticipazioni delle trame dall'1 maggio al 7 maggio 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, trasmesse su Canale 5 dall'1 maggio al 7 maggio, sono già state annunciate. La soap, che narra le vicende della famiglia Forrester, va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00. Sabato 6 maggio Beautiful non andrà in onda, la rete trasmetterà uno speciale dedicato all'incoronazione di Carlo III di Inghilterra.

In Italia, la serie viene trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Inoltre, gli episodi di Beautiful sono disponibili in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 1° maggio

Liam si reca con una scusa a casa di Steffy per intercettare Ridge, ma i figli sono irremovibili: non aiuteranno Brooke a farla tornare insieme al loro padre. Ridge, nel frattempo, ha trascorso la notte nella camera di Taylor. Steffy e Thomas sperano che sia la volta buona e che si sia deciso a tornare con la loro madre.

Martedì 2 maggio

Brooke è distrutta perché Ridge non è tornato a casa; Hope cerca di confortarla, mentre Eric non riesce a nascondere che la situazione è grave. Infatti Ridge decide di affrontare Brooke faccia a faccia e quando arriva lei si accorge che non ha più al dito la fede nuziale.

Mercoledì 3 maggio

Ridge si è tolto la fede nuziale e decide di rinunciare per sempre a Brooke: è stanco di soffrire e dei suoi tradimenti e confida alla donna di aver passato la notte con Taylor.

Giovedì 4 maggio

Dopo la rottura definitiva del matrimonio tra Ridge e Brooke, Steffy e Thomas si confrontano aspramente con Hope su quanto sta accadendo.

Venerdì 5 maggio

Mentre Sheila va a trovare Taylor in cerca di conferme del successo della sua vendetta su Brooke, quest'ultima versa lacrime amare per aver perso Ridge. La sua folle notte di Capodanno ha provocato il crollo della sua vita sentimentale.

Domenica 7 maggio (ore 14)

Taylor frena l'entusiasmo di Steffy e di Thomas nel vedere la famiglia di nuovo riunita. È tempo di riflettere, non di festeggiare. Carter prova a respingere Paris, ma la passione prende il sopravvento. La diabolica Sheila da' speranze a Deacon che potrà finalmente riavvicinarsi a Brooke.

Brooke si dispera temendo che Ridge l'abbia lasciata per sempre. Hope cerca di consolarla e poi decide di andare dall'unica persona che potrebbe aiutare la madre: Deacon. Vuole convincerlo a persuadere Ridge che non c'è stato nulla di importante tra lui e Brooke e che Ridge è l'unico uomo che lei voglia accanto a se. Paris cerca di sedurre Carter, ma lui non vuole cedere per non ripetere gli errori commessi con Quinn.

Su Mediaset Infinity potete vedere una clip in cui Deacon si chiede come abbia fatto Brooke a ricadere nel vizio dell'alcol e ne parla con Sheila, ignaro della colpevolezza della donna.