Beautiful: anticipazioni delle trame dal 22 al 28 maggio 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 22 maggio al 28 maggio 2023, sono state rivelate. La soap opera, che si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00.

In Italia, la serie Beautiful viene trasmessa dal 4 giugno 1990. Inizialmente andava in onda su Rai 2 e successivamente, dal 5 aprile 1994, è passata a Canale 5. Oltre alla trasmissione che offre la possibilità di guardarli in diretta o on demand.

Lunedì 22 maggio

Una dura conversazione tra Hope e Steffy, vede Ridge rimanere in silenzio, ma più tardi lui confermerà ai figli che non smetterà mai di amare Brooke. In Thomas sorge allora il dubbio che non sia giusto mantenere il segreto imposto da Sheila: non rivelare il motivo per cui Brooke si è ubriacata. Brooke è disperata e a ben poco servono le rassicurazioni di Hope, Liam e Deacon. Lei intuisce che è stata dominata da qualcosa di oscuro che l'ha spinta a bere a Capodanno.

Martedì 23 maggio

Thomas vorrebbe rivelare a Ridge la verità sulla notte di Capodanno, ma non è possibile. Sheila fa di tutto per convincere Thomas a mantenere il segreto su cosa ha portato Brooke a ubriacarsi, ma lui è incerto, non vorrebbe essere suo complice. I due si incontrano nel vicolo sul retro del ristorante "Il giardino" e lì Steffy li vede parlare, ripromettendosi di scoprire cosa stiano tramando.

Mercoledì 24 maggio

Sheila cerca di convincere Thomas a non rivelare a nessuno che è*99 stata lei a scambiare le etichette degli spumanti inducendo Brooke a bere. Steffy li vede parlare, senza sentire cosa si dicono, e lo confida a Finn.

Giovedì 25 maggio

Brooke, piena di rimpianti, parla con Hope della sua rottura con Ridge, ricordando i vecchi scontri con Stephanie che non l'ha mai accettata come compagna del figlio; quando sopraggiunge Ridge, Brooke gli chiede di tornare a casa da lei. Steffy informa Finn dell'incontro tra Thomas e Sheila.

Venerdì 26 maggio

Steffy è preoccupata perché suo fratello è agitato e sicuramente c'è qualcosa sotto. Per Finn si tratta solo del desiderio di Thomas di rivedere Taylor e Ridge tornare insieme. Thomas appare nervoso e Taylor lo incalza, ma lui sostiene di essere solamente preoccupato che qualcosa possa rovinare il rapporto tra lei e il padre.

Sabato 27 maggio

Brooke e Ridge iniziano a riavvicinarsi. E mentre Brooke teme di passare da sola la serata che segna i 35 anni di frequentazione con la famiglia Forrester, Hope le porta la cena, ma poi se ne va, dicendole, però, che i bei ricordi della sua vita non la abbandoneranno mai e le saranno di conforto. Brooke ripercorre i ricordi meravigliosi della sua vita con tutti gli uomini che ha amato: Eric, Thorne, Nick, Bill e Ridge, che sono accanto a lei e non la lasceranno mai. Brooke, ancora sconsolata perché Ridge non torna a casa, si sfoga con Eric che cerca di rassicurarla. In particolare sostiene di non capire come mai la sera di Capodanno abbia avuto tanta voglia di bere, dato che da quel momento non ne ha più sentito l'esigenza.

Domenica 28 maggio (ore 14)

Thomas è tormentato per il segreto che sta nascondendo a tutti. Steffy è determinata a scoprire perché Thomas abbia avuto un colloquio segreto con Sheila, quindi va ad affrontarla. Eric, convinto che Ridge tornerà da Brooke, la incoraggia a lottare perché ciò avvenga. Steffy che ha visto il fratello parlare con Sheila in disparte, nel vicolo de "Il Giardino", chiede spiegazioni alla donna, ma la risposta di Sheila non la convince. Sempre Steffy, ascolta di nascosto una telefonata di Thomas e Sheila, che svela pienamente perché Brooke abbia bevuto la sera di Capodanno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy sorprende Hope mentre cerca di convincere Ridge a tornare insieme a Brooke e tra le due scoppia una discussione.