Beautiful anticipazioni del 19 novembre: Liam bacia Steffy, Ridge e Brooke sempre innamorati

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 19 novembre alle 13.40: Liam ritiene il suo matrimonio con Hope finito. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Taylor Hayes esprime grande disappunto verso Brooke Logan e fa un'amara riflessione sul fallimento della loro amicizia, pur pentendosi di alcuni comportamenti avuti nei suoi confronti. Finn ricambia le confidenze rivelando a Taylor di aver incoraggiato Liam Spencer ad andare a Roma per fare una sorpresa a sua moglie Hope.

Nel frattempo, a Roma, Ridge raggiunge Brooke nel giardino della villa dei Cavalieri di Malta e le rivela di aver visto lei, la sua immagine, attraverso il buco della serratura del portone sul colle Aventino e che questo significa che il suo futuro, il suo destino è lei. Ridge chiede a Brooke di essere la sua "Logan" per sempre e Brooke accetta con il massimo dell'entusiasmo e dell'emozione.

Thomas e Hope si baciano a Roma

Anticipazioni di Beautiful: Ridge e Brooke, un amore che non finisce mai

Liam, sconvolto da ciò che ha visto - Hope che bacia Thomas con trasporto e fa il primo passo verso di lui - si trova a vagare per le strade di Roma in preda alla disperazione. Nel suo girovagare, si imbatte in Steffy, la quale lo nota turbato e lo incalza per capire cosa sia successo. Liam, sopraffatto dalle emozioni, racconta la scena a cui ha assistito: sua moglie che bacia Thomas e il loro comportamento affettuoso mentre esplorano la città. Per Liam, questo gesto sancisce la fine del suo matrimonio.

Steffy, incredula e colpita dalle parole di Liam, cerca di consolarlo, ma in un momento di fragilità ed emotività, Liam la bacia. Il gesto, improvviso e carico di confusione, lascia Steffy senza parole. Nel frattempo, Roma si rivela un trionfo per i Forrester, con il grande successo professionale della presentazione di Hope for the Future e l'eco positiva dell'evento in tutta la stampa internazionale.

Anche dal punto di vista sentimentale, la trasferta ha portato sviluppi importanti: Ridge e Brooke, grazie al loro romantico incontro al giardino della villa dei Cavalieri di Malta, hanno finalmente ritrovato il loro amore eterno. Sull'aereo privato che li riporterà a Los Angeles, Carter, Thomas, Steffy e Hope riflettono sulla riconciliazione tra Ridge e Brooke.

Grande Fratello, Lorenzo ammette: "Nelle altre relazioni ero un animale", Shaila risponde "Scegliti un'altra"

Thomas e Steffy, ammettendo gli errori del passato, promettono di non ostacolare più la felicità del padre con Brooke. I quattro discutono del nuovo capitolo che si apre per la famiglia Forrester, ignorando le ombre che incombono sugli altri legami sentimentali e della scena a cui ha assistito Liam sullo sfondo del Colosseo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge, dopo aver capito di essere ancora innamorato di Brooke, corre da lei.