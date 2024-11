Grande Fratello, Lorenzo ammette: "Nelle altre relazioni ero un animale", Shaila risponde "Scegliti un’altra"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tornano al centro della scena al Grande Fratello, protagonisti di un litigio che ha tenuto col fiato sospeso i fan della coppia. Dopo una serie di incomprensioni accumulate nei giorni precedenti, il contrasto tra i due è esploso in modo evidente, sollevando numerosi commenti sia tra i coinquilini che sul web.

Un litigio nato da una banale abitudine

La miccia dello scontro è stata accesa da un disaccordo sulla routine serale di skincare. Lorenzo si aspettava di passare del tempo esclusivo con Shaila, ma quando lei ha deciso di unirsi ad altre coinquiline, tra cui Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, il giovane si è sentito messo da parte.

Shaila ha cercato di minimizzare la situazione, spiegando: "Non è che ho tolto l'esclusiva a lui, gliela faccio tutte le sere." Tuttavia, Lorenzo ha mostrato segni di irritazione, interpretati da Pamela e Ilaria come un sintomo di gelosia. Determinata a chiarire, Shaila ha invitato Lorenzo a un confronto in Zona Beauty, ma lui ha preferito trascorrere del tempo con altri concorrenti in camera da letto. Offesa dalla sua scelta, l'ex velina ha manifestato il proprio disappunto, mentre Lorenzo ha replicato con una frase lapidaria: "Sono libero di fare quello che voglio, sempre e comunque."

Lorenzo e Shaila discutono al Grande Fratello

La tensione cresce durante il confronto

Nel tentativo di risolvere l'incomprensione, Shaila ha cercato nuovamente Spolverato per discutere. Durante il faccia a faccia, lui le ha rinfacciato di non aver mantenuto una promessa fatta in precedenza, sottolineando: "Abbiamo una percezione diversa." L'ex velina, delusa e amareggiata, ha reagito con parole forti: "Scegliti un'altra ragazza, se non ti piace come sono fatta." La ballerina ha espresso il suo dispiacere per non sentirsi apprezzata, aggiungendo: "Se non riesci a dare valore a quello che faccio per te, mi dispiace molto."

La frase che fa discutere

Lorenzo Spolverato, visibilmente stanco della discussione, ha chiuso il confronto accusandola di non valorizzare il loro rapporto e si è allontanato, lasciandola ulteriormente risentita. Shaila Gatta, esasperata, ha risposto in tono deciso: "Oh fratello, ma tu ci hai ucciso, ma quale tono migliore? Ma che devo andare a scuola? Scegliti un'altra ragazza se non ti piace come sono fatta. Basta, sei un pagliaccio".

Un passaggio della discussione ha provocato la reazione del web, già irritato per i numerosi scivoloni di Lorenzo, ultimo, ma solo in ordine di tempo, le minacce a Javier Martinez. "Tu mi devi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Sto facendo anch'io dei passi. Non pensare sia fatto e finito, ho un cervello ma non sono fatto e finito. Ed è strano che in due litigate non ti abbia insultato. Ma non lo voglio fare perché non sai che parole posso pensare in una frazione di secondo. Sarebbe brutto". Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Shaila e Lorenzo.