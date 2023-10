Beautiful anticipazioni 9 ottobre: Bill soccorre Li ma Finn è ancora prigioniero di Sheila

Beautiful torna domani lunedì 9 ottobre , ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Li che si apre con Bill. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 7 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 7 ottobre

Bill trova per caso Li in un vicolo; lei, in stato di shock, non riesce neanche a parlare e lui, che non la conosce, la porta a casa propria per aiutarla. Finn affronta Sheila, consapevole di quello che ha fatto a lui, a Steffy e a Li. La don

Beautiful anticipazioni del 9 ottobre: Liam e Wyatt elogiano Bill

Liam e Wyatt si confrontano su diversi aspetti della propria vita privata, evidenziando profondi cambiamenti nel comportamento del padre, Bill Spencer.

Nel prossimo episodio della soap: Li inizia ad aprirsi con Bill

Bill ha ospitato Li a casa sua senza conoscere la sua vera identità nel tentativo di aiutarla. La donna inizialmente esita a rispondere alle sue domande, ma alla fine comincia a reagire, superando le prime reticenze. Li rifiuta l'ospedale e Bill chiama un suo amico medico per curarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Bill chiama un dottore per aiutare Li.