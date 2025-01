Beautiful anticipazioni 7 gennaio: Liam vuole proteggere Steffy da Finn e Sheila

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 7 gennaio alle 13.40: Steffy sospetta che Finn sia felice del ritorno di Sheila. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Sheila Carter torna in libertà dopo una controversa udienza, nonostante la confessione ottenuta da Bill, giudicata invalida per motivi legali. Il rilascio della donna provoca rabbia e timore nei Forrester. Durante l'udienza, Finn si scontra con Liam, temendo un riavvicinamento tra quest'ultimo e Steffy. Subito dopo, Sheila abbraccia Finn, un momento immortalato di nascosto da Liam con il suo cellulare.

Nel frattempo, Brooke e R.J., ignari della liberazione della Carter, pianificano festeggiamenti per una condanna che non è mai arrivata. Sheila confida a Mike di essere determinata a riprendersi un ruolo nella vita di Finn e del piccolo Hayes. A casa, Steffy si attiva per proteggere la sua famiglia, potenziando la sicurezza e preparando un piano per difendersi da nuove minacce.

Liam confida a Wyatt le sue preoccupazioni

Dopo la sorprendente scarcerazione di Sheila, la vita dei Forrester e degli Spencer viene ulteriormente scossa dalle sue ripercussioni. Finn, che ha abbracciato la madre biologica subito dopo la sentenza, appare stranamente distante e distratto a casa. Steffy, attenta ai cambiamenti nel comportamento del marito, inizia a sospettare che, in fondo, lui possa essere sollevato o addirittura felice del rilascio di Sheila.

Nel frattempo, Liam, furioso per l'abbraccio tra Finn e Sheila, si confida con Wyatt, raccontandogli ogni dettaglio dell'accaduto. Gli rivela anche di aver ripreso la scena con il cellulare, sottolineando quanto la situazione sia grave. Liam teme che Finn sia ormai manipolato dal legame biologico con Sheila e lo considera incapace di proteggere Steffy e i bambini da una donna così pericolosa.

Wyatt cerca di mantenere la calma e invita il fratello a riflettere, ricordandogli che per Finn, nonostante tutto, Sheila resta la madre naturale. Cerca di fargli capire che il legame biologico può essere complesso e confuso, ma le parole di Wyatt non placano la rabbia di Liam che considera l'abbraccio un tradimento verso Steffy e la loro famiglia.

Wyatt, però, sospetta che l'intensità delle reazioni di Liam sia influenzata dai suoi sentimenti ancora irrisolti per Steffy, ma il fratello lo nega con fermezza. Rimane concentrato sulla sua missione: garantire la sicurezza della donna e di sua figlia Kelly, dichiarando che, se Finn non è in grado di proteggerle, sarà lui a prendersi questa responsabilità.