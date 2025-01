Beautiful, anticipazioni 29 gennaio: Ridge impone a Finn di scegliere tra Steffy e Sheila

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 29 gennaio alle 13:45, Finn accusa Liam di voler riconquistare Steffy. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope è dispiaciuta per la crisi matrimoniale tra Finn e Steffy e si dice sicura che questa nuova situazione porterà Liam a tentare di riavvicinarsi a lei. La giovane non coglie la provocazione, ma, una volta tornata a casa di Eric, riceve proprio la visita di Liam che irrompe nella casa per confessare i suoi sentimenti.

Nonostante la momentanea rottura con Finn, Steffy ribadisce a Spencer di amare suo marito. Nel frattempo, Ridge si reca in ospedale da Finn e lo incolpa per quello che sta succedendo tra lui e Steffy, inoltre lo rimprovera per aver abbracciato Sheila in tribunale dopo l'assoluzione.

Hope rivela sua madre i problemi con Liam

Anticipazioni di Beautiful: Per Hope il legame tra Liam e Steffy è ancora forte

Ridge continua a parlare con Finn e, riferendosi all'incidente in cui Kelly ha rischiato di annegare, lo accusa senza mezzi termini di aver messo in pericolo la vita di sua nipote. Finn ammette il suo errore, ma gli ricorda che Sheila è la sua madre biologica e che non può ignorare quel legame, per quanto lo voglia.

Ridge, da parte sua, afferma che Sheila è pericolosa e non cambierà mai, aggiungendo che ogni volta che le permetterà di avvicinarsi metterà a rischio la vita di sua moglie e dei figli, Kelly e Hayes. Finn, però, ribatte tirando in ballo Liam, sostenendo che non è solo la Carter il problema. Infatti, secondo il dottore, Spencer sta cercando di tornare con Steffy e non perde occasione per insinuarsi nella loro relazione, approfittando della situazione per minare il loro matrimonio.

Ridge non vuole sentire scuse e ribatte con forza che Liam non è il problema principale è che, se Finn vuole riconquistare Steffy, deve dimostrare di essere in grado di tenerla al sicuro. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Hope si confida con sua madre Brooke, dicendole che, pur amando ancora Liam, deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto con Thomas. Hope le confessa anche di essersi sentita oppressa dal legame di Liam con Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke e Hope discutono del futuro del matrimonio tra Steffy e Finn.