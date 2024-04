Beautiful anticipazioni 7 aprile: Steffy turba le nozze di Taylor, Ridge si rifugia da Brooke?

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 14:00 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, domenica 7 aprile, con un nuovo doppio episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

La soap viene trasmessa dal lunedì alla domenica ed è disponibile in live streaming su Mediaset Infinity dove potete trovare anche le precedenti puntate.

Beautiful: riassunto dell'episodio trasmesso il 6 aprile

Sheila ha comprato dei nuovi travestimenti e ha ricominciato ad uscire, nonostante gli avvertimenti di Deacon che teme che lei lo coinvolga nei suoi loschi piani e, nel peggiore dei casi, si faccia arrestare facendo finire in carcere anche lui.

Steffy fa una confessione importante che può cambiare il destino dei Forrester e di sua madre.

Beautiful anticipazioni 24 marzo: Brooke affronta Thomas che viene smascherato da Douglas

Anticipazioni del 7 aprile: La cerimonia di matrimonio è interrotta

Durante la cerimonia di nozze dei genitori, Steffy sconvolge gli invitati rivelando le cattive azioni di Thomas, che ha clonato la voce di Brooke, autodenunciandosi ai servizi sociali.

A Beautiful, la rivelazione di Steffy rischia di rovinare il matrimonio di Ridge e Taylor

Le parole della ragazza creano un caos che turba irrimediabilmente l'atmosfera festosa dei Forrester e danneggia i rapporti tra Taylor e Ridge, il matrimonio è a rischio.

Nel nuovo episodio: Sheila riappare, quali saranno le sue prossime mosse?

Nel frattempo, Sheila, confinata a casa da Deacon per evitare di farsi arrestare facendo finire in carcere anche lui, si sente isolata e frustrata.

Sheila e Deacon discutono sulla possibilità di lasciare Los Angeles

L'uomo, preoccupato che la Carter possa fare qualcosa che danneggi entrambi, è costretto a imporle di restare confinata e riflettere su un possibile allontanamento definitivo da Los Angeles.

Nella prossima puntata: Brooke si dispera, ignorando il dramma a casa Forrester

Nel frattempo la Logan, convinta che Ridge abbia già sposato Taylor, cerca di superare questo difficile momento della sua vita con l'aiuto di sua figlia Hope, che le offre sostegno e conforto a casa, ignara delle azioni di Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor chiede a Ridge se intenda ancora sposarla.